Nouveaux accords entre l'EASA et la FAA sur la certification

BOB8 n'est pas le nom d'un nouveau droïde dans Star Wars, mais la Décision 0008 du Conseil de surveillance bilatéral qui régit la coopération américano-européenne dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile. Ratifiée le 22 juin à Washington par les directeurs de la FAA et l'EASA lors de leur 17e conférence annuelle sur la sécurité, elle avalise le renforcement de la réciprocité entre les deux autorités pour la certification des aéronefs. Cette décision ouvre aussi la porte à des baisses tarifaires de la part de l'EASA.



La décision BOB8 découle directement de la révision 6 des Procédures de mise en oeuvre technique (TIP) de la certification de navigabilité et environnementale, adoptée le 22 mars. Derrière cet amphigouri se cache la volonté de faciliter la démarche de certification des aéronefs américains en Europe et ...