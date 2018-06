Iberia réceptionne son premier Airbus A350

Iberia est prête à opérer en A350. La compagnie espagnole a réceptionné son premier exemplaire de l'appareil le 26 juin. Elle en attend quinze autres exemplaires qui lui permettront notamment de renforcer sa présence sur le marché transatlantique.



Immatriculé EC-MXV et baptisé Placido Domingo, l'appareil entrera rapidement en service, dès le mois de juillet. Il sera initialement utilisé sur des routes court- et moyen-courrier afin de parfaire la formation des équipages, notamment sur Londres ou Paris. Ses vols long-courrier débuteront début août entre Madrid et New York - l'A350 reprendra l'une des deux liaisons quotidiennes puis les deux à la livraison du deuxième A350.



L'appareil est aménagé en configuration triclasse comptant 31 fauteuils de classe affaires, vingt-quatre d'Economy Premium et 293 de classe économique.



IAG avait soumis l'intégration de l'A350 à la flotte d'Iberia à la condition que celle-ci se redresse financièrement, ce qu'elle est parvenue à réaliser au prix d'une douloureuse restructuration, comme le rappelle Luis Gallego, le président d'Iberia. « Si au cours des dernières années, nous avons dû nous transformer pour survivre, à présent nous nous transformons à nouveau pour atteindre l'excellence, un changement de logique que représente si bien cet appareil. »



Il la représente d'autant mieux que cet exemplaire de l'A350-900 est le tout premier à intégrer plusieurs optimisations aérodynamiques qui permettent d'améliorer ses performances, comme le nouveau « Wing twist » au niveau de la voilure, les winglets allongés ou une masse maximale au décollage accrue à 280 tonnes.