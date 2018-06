Bamboo Airways prendra 20 Boeing 787-9

Bamboo Airways commence à organiser ses opérations long-courrier. La start-up vietnamienne s'est engagée le 25 juin sur une vingtaine de 787-9 et a déjà versé un premier dépôt au milieu du mois de juin pour sécuriser ses appareils. D'une valeur estimée à 5,6 milliards de dollars, ils devraient lui être livrés entre avril 2020 et fin 2021, si l'accord est finalisé.



« Nous sommes impatients d'introduire ces nouveaux 787 dans notre flotte, alors que nous préparons à lancer nos opérations long-courrier vers des marchés internationaux », a déclaré Trinh Van Quyet, le président du groupe FLC, la maison-mère de la jeune compagnie. Il précise que Bamboo Airways vise non seulement l'Asie mais aussi l'Europe et l'Amérique du Nord.



Il s'agit donc d'un autre volet du projet de Bamboo Airways, qui était entré en lumière au mois de mars lorsque la start-up s'était engagée sur 24 A321neo. Les Airbus doivent lui permettre de lancer ses opérations - lancement qui était initialement annoncé pour cette année et qui est maintenant fixé à 2019 car elle a des difficultés à obtenir sa licence (malgré le soutien que s'est engagé à lui apporter Airbus et parce que le gouvernement craint que l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne sature encore davantage l'aéroport d'Ho-Chi-Minh-Ville). Elle envisage de compléter sa commande par 26 A321LR afin de gagner en rayon d'action.



Se décrivant comme une compagnie hybride et prévoyant de proposer une classe affaires sur certains segments, elle souhaite éviter les grands hubs et relier les aéroports secondaires et touristiques vietnamiens entre eux, puis avec le reste de l'Asie (Singapour, Chine, Corée du Sud, Japon en tête). Ayant choisi d'installer son siège à l'aéroport de Phu Cat (à 300 km au sud de Da Nang), elle annonce désormais qu'elle se lancera depuis Hanoi.