Nouveau PDG d'Air France-KLM : le comité de nomination poursuit ses travaux (Bercy)

Le comité de nomination chargé de choisir un nouveau PDG pour le groupe Air France-KLM "poursuit ses travaux" et le "processus de recrutement n'est pas terminé", a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Economie et des Finances. "Le processus de recrutement n'est pas terminé et donc le conseil d'administration n'a pas été saisi pour examiner les candidatures", a indiqué Bercy, interrogé par l'AFP, à la suite de la publication d'informations faisant état de Philippe Capron, directeur financier de Veolia, comme étant le favori dans la course. Le nouveau PDG d'Air France-KLM devrait être choisi "dans l'idéal" avant le 15 juillet, avait indiqué à la mi-juin Anne-Marie Couderc, présidente non-exécutive du groupe depuis le départ de Jean-Marc Janaillac. Ce dernier avait annoncé début mai qu'il quittait ses fonctions après avoir mis son poste dans la balance à l'occasion d'une consultation sur une proposition d'accord de revalorisation salariale, finalement rejetée. Mme Couderc, présidente de la commission de nomination du conseil d'administration d'Air France-KLM, a été nommée présidente non-exécutive dans l'attente de la désignation d'une gouvernance pérenne pour le groupe. Le comité de nomination recevait cette semaine les derniers candidats avant de proposer son choix au conseil d'administration. Mme Couderc a décrit le futur PDG, dans un entretien aux Echos, comme "un grand manager expérimenté, reconnu", "pas nécessairement spécialiste du transport aérien", avec "une forte dimension internationale" et "une parfaite connaissance et compréhension de la culture française".