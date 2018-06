Démission d'un membre du gouvernement britannique opposé à l'extension de l'aéroport d'Heathrow

Le secrétaire d'État britannique au Commerce international, Greg Hands, a annoncé jeudi sa démission, en raison d'un désaccord avec le gouvernement sur l'extension de l'aéroport londonien d'Heathrow. Greg Hands est député de la circonscription de Chelsea et Fulham, située dans l'ouest de la capitale britannique, où s'exprime une forte opposition à la construction d'une troisième piste à l'aéroport d'Heathrow, situé à une vingtaine kilomètres. Greg Hands est lui-même opposé au projet, estimant que le trafic aérien a "un impact très important sur la vie quotidienne des habitants", comme il l'a écrit sur son blog. Mais l'exécutif a donné aux députés de la majorité la consigne de voter en faveur du projet lundi, lorsque le dossier reviendra au Parlement après un débat qui a déjà duré plusieurs années. "Puisque le gouvernement a donné des consignes de vote pour lundi, je démissionne du gouvernement. Cela a été un honneur de servir la Première ministre (et son prédécesseur) ces sept dernières années, et je lui souhaite, ainsi qu'à son gouvernement, beaucoup de succès pour la suite", a-t-il tweeté. Il a précisé avoir écrit à la Première ministre Theresa May pour expliquer sa position, conforme à la promesse qu'il avait faite à ses électeurs lors de la campagne pour les législatives de 2017. Au sein du gouvernement, le ministre des Affaires Boris Johnson, élu dans la circonscription d'Uxbridge, à l'est de la capitale, est lui aussi opposé à l'extension d'Heathrow. Coutumier des déclarations péremptoires, il avait promis qu'il se placerait devant les engins de chantier pour empêcher les travaux. Le parti travailliste, principale formation d'opposition, est également divisé en interne sur ce projet, mais les observateurs s'attendent à ce que le texte soit finalement approuvé par le Parlement.