L'Airbus A330neo entame son tour du monde

Le premier A330neo de série a lancé sa campagne de vols d'endurance le 19 juin, en décollant de Toulouse pour Lisbonne. Cette courte première étape dans le premier grand voyage de la campagne a permis à TAP Air Portugal de présenter le futur fleuron de sa flotte à ses employés et à Airbus de présenter l'appareil et sa nouvelle cabine Airspace à la presse européenne. Le Journal de l'Aviation était à bord de ce premier vol de route proving.



La campagne est réalisée par MSN 1819 (futur CS-TUA), le premier A330-900 de production qui doit être livré à TAP Air Portugal une fois la certification décrochée (cet été). Elle compte trois voyages distincts, le premier devant l'amener au Brésil (Rio de Janeiro puis Recife et Sao Paulo) puis à Miami et les deux autres étant prévus en Asie (notamment ...