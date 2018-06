Nouvelle étape pour le SCAF

Le système de combat aérien du futur (SCAF) a franchi une nouvelle (petite) étape ce 19 juin, avec la signature par la ministre des Armées Florence Parly et son homologue allemande Ursula von der Leyen d'une lettre d'intention, portant l'objectif de lancer la phase d'étude « au plus tard fin 2018 ». Cette phase devrait s'accompagner d'un lancement « rapide de démonstrations », pour aboutir, à l'horizon 2025, à une définition « des concepts à retenir pour le futur système opérationnel ». Cette lettre d'intention confirme par ailleurs le rôle de leader de la France et prévoit la possibilité pour d'autres pays européens de se joindre au projet.



Cette lettre d'intention fait suite à la signature du HLCORD (High level common operational requirements document) en avril dernier lors du salon aéronautique ILA de Berlin, qui visait à définir les besoins militaires opérationnels des deux armées de l'air - et dont les détails n'ont pas été rendus publics. L'annonce d'un projet franco-allemand pour équiper les forces armées d'un nouveau système de combat - en réalité un système de systèmes - remonte au Conseil des ministres du 13 juillet 2017, à l'issue duquel le président de la République Emmanuel Macron avait déclaré que le but était de « lancer la recherche et le développement communs, de pouvoir le préparer ensemble, ensuite de l'utiliser de manière conjointe par nos deux armées [...] et de pouvoir aussi, à travers un travail de coordination que nous allons faire de nous coordonner à l'export ».



Prochaine étape, et non des moindres, la répartition industrielle du programme. Celle-ci donne actuellement lieu à d'intenses échanges entre les deux pays, qui cherchent à favoriser autant que faire se peut leur propre BITD (Base industrielle et technologique de Défense). Tout un programme en soi...