Lufthansa discute aussi avec Norwegian

Dans un entretien accordé au quotidien Süddeutsche Zeitung le 17 juin, Carsten Spohr a confirmé que le groupe Lufthansa pourrait être intéressé par la reprise de Norwegian. Le CEO du groupe attend en effet une nouvelle vague de consolidation en Europe et souhaite renforcer son pôle low-cost, représenté par Eurowings. « Cela signifie que nous sommes aussi en contact avec Norwegian », a-t-il déclaré. « Le tout est une question de valeur ajoutée en termes de stratégie, de prix et des possibilités que laisse le droit sur la concurrence. »



Bien que Norwegian soit en difficultés financières, le groupe ne se sent pas acculé, poursuit sa croissance et renforce régulièrement ses lignes. Bjorn Kjos, son CEO, ne rejette pas l'idée d'une reprise mais pas non plus à n'importe quel prix. Il a déjà refusé par deux fois des offres formulées par IAG.



Carsten Spohr de son côté ne remet aucunement en question les prédictions de croissance de l'industrie du transport aérien et ne pense pas que la hausse des prix du kérosène les remette en cause. « En revanche, cela va provoquer plus de consolidation car, lorsque les coûts du carburant augmentent, les plus forts deviennent plus forts et les plus fragiles deviennent plus fragiles. »



Si le groupe Lufthansa reprenait Norwegian, l'objectif serait de l'intégrer dans Eurowings et de renforcer l'activité low-cost du groupe, que ce soit sur le moyen-courrier ou sur le long-courrier. En ce qui concerne ce dernier segment, Carsten Spohr indique avoir « beaucoup d'imagination pour l'avenir ».