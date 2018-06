L'Airbus A330neo embarque pour ses essais d'endurance

L'A330neo va désormais faire ses preuves sur des routes commerciales. Airbus a annoncé que les essais d'endurance et d'évaluation en ligne allaient débuter. Le premier A330neo de série, équipé de sa cabine Airspace, va réaliser des survols des sites européens d'Airbus puis entamer son tour du monde, destiné à démontrer les performances de l'appareil et de ses équipements cabine en conditions opérationnelles normales.



Déjà revêtu de la livrée de TAP Air Portugal - opérateur de lancement de l'appareil -, il réalisera son premier vol d'évaluation entre Toulouse et Lisbonne le 19 juin. Il doit atterrir dans une quinzaine d'aéroports dans le monde dans le cadre de cette campagne et enrichir le programme d'essais de 150 heures de vol. Il va surtout permettre de tester la nouvelle cabine Airspace d'Airbus en opération.



La campagne d'endurance va par ailleurs permettre d'éprouver les services au sol sur les différentes plateformes et de réaliser des missions ETOPS. Il s'agit de la dernière grande vague de tests nécessaires à l'obtention de la certification de type, attendue cet été. La livraison à TAP doit intervenir dans la foulée. Deux A330-900 participent au programme d'essais en vol, auquel s'est ajouté le premier avion destiné à la compagnie portugaise.



L'A330neo a pour le moment été commandé à 214 exemplaires. Alors que la chaîne d'assemblage A330 entame la transition du ceo vers le neo, elle va également réduire ses cadences de livraison pour suivre l'évolution de la demande. Elle devrait livrer une soixantaine d'appareils de la famille A330 cette année puis une cinquantaine en 2019. En revanche, Airbus attend une recrudescence des besoins à partir du début de la décennie 2020 avec l'arrivée d'une première vague de remplacement des A330ceo.





Retrouvez dans les prochains jours le récit du premier vol d'endurance entre Toulouse et Lisbonne sur Le Journal de l'Aviation.