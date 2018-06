Daher s'engage sur le marché ISR

Daher a profité du salon Eurosatory pour annoncer son arrivée sur le marché des missions ISR avec ses TBM 910 et 930. Ces versions dédiées seront dotées d'une voilure « dotée de points d'emport avec l'installation de connexions spécifiques », indique l'avionneur, réfutant par ailleurs d'emblée l'intégration de points d'emport d'armement. Des essais en vol sur un prototype de TMB doté d'une caméra « ont permis de valider le domaine de vol » de cette configuration.



« Sur la base de notre marché phare, le TBM, nous souhaitions développer d'autres débouchés », raconte Laurent Mesmin, directeur commercial au sein de l'ETI et en charge du développement des avions multimissions. Les TBM ISR seraient davantage tournés vers les missions de surveillance terrestre, avec une autonomie d'environ trois heures sur zone, pour un équipage de deux à trois personnes et l'emport ...