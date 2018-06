Anne-Marie Couderc attend un nouveau patron dans l'idéal avant le 15 juillet

Le nouveau PDG d'Air France-KLM devrait être choisi "dans l'idéal" avant le 15 juillet, a déclaré Anne-Marie Couderc, présidente non-exécutive du groupe depuis le départ de Jean-Marc Janaillac, dans un entretien aux Echos. "Ce qui est rassurant, c'est de voir qu'Air France-KLM attire de très nombreux candidats et de grande qualité", a expliqué Mme Couderc, qui a pris la relève à la mi-mai, dans la version en ligne du quotidien jeudi. "Nous en avons sélectionné un certain nombre et nous avons déjà commencé à les rencontrer", a ajouté Mme Couderc, qui préside le comité de nomination, ajoutant qu'elle souhaiterait "dans l'idéal" que "le choix du candidat soit fait avant le 15 juillet". "Mais nous prendrons le temps nécessaire pour choisir le meilleur dirigeant pour Air France-KLM", a-t-elle précisé. La dirigeante par intérim a par ailleurs indiqué avoir "été plus que surprise de constater qu'à peine achevée la dernière rencontre avec une organisation syndicale, un préavis de grève de quatre jours était déposé, qui plus est durant l'un des premiers week-ends de grands départs". Elle a dénoncé l'attitude "irresponsable vis-à-vis de la compagnie" de certains syndicats. L'intersyndicale, à l'origine de 15 journées de grève entre fin février et début mai -qui ont coûté entre 300 et 350 millions d'euros à la compagnie selon Mme Couderc-, a décidé de maintenir son préavis de grève du 23 au 26 juin inclus, faute, selon elle, d'avancée notable au cours d'un comité central d'entreprise qui s'est tenu jeudi. "Des discussions informelles ont été engagées par la direction d'Air France", a expliqué Mme Couderc, regrettant que l'intersyndicale "persiste à demander une augmentation générale des salaires qui est incompatible avec la stratégie de croissance du groupe". Elle a précisé qu'elle n'avait pas de mandat du conseil d'administration pour une nouvelle négociation salariale. La direction va en revanche "lancer une démarche étendue d'expression des salariés, qui débouchera sur des actions et des décisions concrètes à court et moyen terme", a-t-elle poursuivi. Interrogée sur le profil du futur PDG, Mme Couderc l'a décrit comme "un grand manager expérimenté, reconnu", "pas nécessairement spécialiste du transport aérien", avec "une forte dimension internationale" et "une parfaite connaissance et compréhension de la culture française". M. Janaillac avait mis son poste dans la balance à l'occasion d'une consultation du personnel sur une proposition d'accord de revalorisation salariale, finalement rejetée.