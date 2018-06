Dassault Aviation poursuit sa stratégie d'implantation en Belgique

Dassault Aviation a profité du salon Eurosatory pour signer ce 12 juin un protocole d'entente avec Thales Belgium pour l'implantation d'un centre d'excellence dédié à la cybersécurité en Belgique.



Cet accord s'inscrit dans le cadre des compensations industrielles liées à l'offre française de Rafale pour les forces aériennes belges. Les offsets liés au contrat prévoient au moins 20 milliards d'investissements sur 20 ans et concerneraient quelques 5 000 emplois. Dassault Aviation n'exclut pas un "regain d'activité" et une augmentation de ces chiffres en cas de signature. Quatre-vingt accords ont d'ores et déjà été signés par la Team Rafale pour renforcer les partenariats industriels entre les deux pays.



Parmi les coopérations envisagées, des centres de recherche sur l'interface homme-machine, la fabrication additive ou encore la simulation numérique, mais aussi la fondation d'un "centre de l'innovation" dans le domaine de la maintenance prédictive, ainsi que la mise en place d'un centre de maintenance Rafale.



Ces accords de coopération seront mis en place en cas de victoire du GIE Rafale en Belgique, "Les activités pourront être lancées immédiatement", explique-t-on chez l'industriel - qui dit rester confiant sur ses chances d'attribution du contrat, estimé à 3,6 milliards d'euros.



La France avait présenté à l'automne dernier une proposition "d'État à État" à la Belgique, sortant de fait de l'appel d'offres lancé en mars 2017 pour l'acquisition de 34 nouveaux avions de combat. Face à la proposition française, Lockheed Martin et son F-35, ainsi que le consortium Eurofighter - la compétition semblant davantage se jouer entre les avions français et américain.