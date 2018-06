Air Austral toujours engagée pour la desserte de Mayotte

Air Austral vient de célébrer le deuxième anniversaire de sa liaison sans escale entre Mayotte et Paris. Une ligne qu'elle a été la première à lancer et dont les résultats la satisfont aujourd'hui. La compagnie réunionnaise affiche en effet un coefficient de remplissage de 90% sur le Boeing 787-8 qui réalise la liaison.



Depuis son lancement le 10 juin 2016, 133 800 passagers ont profité de cette ligne directe et 2 600 tonnes de fret ont été transportées. La rotation était initialement assurée deux fois par semaine mais son succès a permis de porter la fréquence à quatre par semaine, voire cinq en haute saison. Des rotations qui sont complétées par un à deux vols quotidiens via La Réunion.



L'engagement d'Air Austral envers la desserte de Mayotte est donc pérenne. L'investissement dans les 787-8, parmi les rares long-courriers pouvant opérer efficacement sur l'aéroport, le prouve, ainsi que l'implication de la compagnie dans le réaménagement de la plateforme de Dzaoudzi. En effet, alors que l'archipel a dû se soumettre aux réglementations européennes, la longueur et la configuration de la piste de l'aéroport menaçaient d'empêcher l'exploitation de gros-porteurs à Mayotte. Air Austral a accepté de participer au financement de l'installation de lits d'arrêt en bout de piste pour pouvoir poursuivre ses opérations.



Air Austral avait longtemps rêvé de cette ligne directe. Elle avait même acquis un 777-200LR en 2011 pour l'assurer. Mais l'appareil n'était pas assez efficace en termes de consommation de carburant, à un moment où les coûts du pétrole explosaient. L'appareil a quitté la flotte en 2015.