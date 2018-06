Nouvelle proposition de Brussels Airlines à ses pilotes sur les conditions de travail

Brussels Airlines tente d'éviter une nouvelle grève. La compagnie belge a annoncé le 12 juin qu'elle était parvenue à un accord avec ses syndicats et qu'elle allait soumettre à référendum une proposition sur les conditions de travail et de rémunération des pilotes dans les prochains jours.



Les détails de la nouvelle proposition n'ont pas été révélés mais Brussels Airlines promet qu'elle améliore l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des pilotes. Prévoyant également une modification du régime de rémunération, elle revoit en effet les règles actuelles d'aménagement des temps de service et des temps de repos. Brussels Airlines souligne qu'elle « représente un investissement important tant sur le plan financier qu'en termes de ressources pour l'entreprise et répond à la majorité des préoccupations de la communauté de pilotes de Brussels Airlines. »



La compagnie essaie ainsi ...