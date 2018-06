Lockheed Martin livre son 300ème F-35

Lockheed Martin a récemment livré le 300ème exemplaire de son avion de combat F-35. Ce F-35A (version conventionnelle) est destiné à l'US Air Force et sera affecté sur la base aérienne de Hill, dans l'Utah.



L'avionneur américain a profité de l'occasion pour tirer un bilan provisoire du programme : Sur les 300 avions livrés, ce sont 197 F-35A, 75 F-35B (décollage court et atterrissage vertical) et 28 F-35C (version porte-avions), à la fois pour les forces armées américaines mais également à l'export. La flotte accumule plus de 140 000 heures de vol. Plus de 620 pilotes et 5 600 mécaniciens ont d'ores et déjà été formés.



Lockheed Martin indique par ailleurs être "dans la bonne voie" pour réduire le coût unitaire d'un F-35A à 80 millions de dollars à l'horizon 2020. Quant aux objectifs de production, ils se montent à 91 avions pour l'année 2018, avec une cible à 160 exemplaires sen 2023.