Virgin Atlantic investit 10 millions de livres dans les cabines de ses A330-200

Maintenant que Virgin Atlantic a intégré ses quatre A330-200, elle va les modifier pour harmoniser l'ambiance cabine avec celle du reste de sa flotte. Pour cela, la compagnie britannique va investir 10 millions de livres (11,3 millions d'euros) qui serviront à rafraîchir les classes affaires et économiques et à installer sa propre Premium Economy, qui comptera 35 fauteuils avec un pitch de 38 pouces. Les A330-200 étaient auparavant exploités par Air Berlin et viennent tout juste d'entrer dans la flotte. Les nouveaux intérieurs seront mis en service à partir de novembre.





La Premium Economy © Virgin Atlantic

La classe affaires sera réaménagée afin d'assurer une transition avec les futurs A350 qui seront intégrés en 2019 - et qui seront dotés d'un produit entièrement nouveau encore en développement. Elle conservera la configuration Air Berlin, offrant un accès direct au ...