Eurosatory 2018 : les lubrifiants militaires Nycolube® 127 CLP de NYCO qualifiés par le Département Américain de la Défense

NYCO, le spécialiste français des lubrifiants pour l'aéronautique et la défense profite du salon Eurosatory 2018 qui se tient actuellement à Villepinte pour présenter son lubrifiant Nycolube® 127 CLP ainsi que sa version biosourcée (Nycolube® 127 CLP Bio).



Cette solution tout-en-un a été conçue pour le nettoyage, la lubrification et la protection des armes à feu et des systèmes d'armes. Ce fluide hautement pénétrant permet ainsi aux armes de fonctionner en continu à la cadence de tir maximale sans incident. C'est une huile synthétique à base d'Ester haute performance enrichie d'additifs anti-corrosion et anti-usure.



Nycolube® 127 CLP, ainsi que sa version biosourcée, sont par ailleurs approuvées et homologuées par le Département Américain de la Défense (DoD) selon la spécification militaire CLP MIL-PRF-63460.



À noter que la version Nycolube® 127 CLP Bio comprend 42% de matériaux biosourcés tout en affichant les mêmes caractéristiques, propriétés et qualifications.