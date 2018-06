L'A400M apte à ravitailler le Rafale

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce ce 8 juin la fin d'une campagne d'essais sur la capacité de ravitaillement en vol de Rafale par l'A400M. Les manoeuvres ont été testées depuis les pods de ravitaillement en bout d'aile, dans tout le domaine de vol, de jour et de nuit (avec jumelles de vision nocturne) et dans différentes configurations.



Les performances ont été jugées concluantes par la DGA EV (Essais en vol) et le CEAM, ouvrant ainsi la voie à une utilisation opérationnelle à un horizon relativement proche, potentiellement dès la fin de l'année 2018, comme on l'indiquait récemment au sein de l'armée de l'air. Reste maintenant à définir la doctrine d'emploi et les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle capacité tactique, tant en termes de personnels que d'équipements et de maintenance.



Le ravitaillement en vol d'autres avions fera l'objet de nouvelles campagnes « d'ici 2019 », notamment pour les Mirage 2000, mais aussi pour « d'autres avions de transport » depuis le point central.



Concernant les hélicoptères, la solution envisagée - le rallongement du tuyau de 80 à 120 pieds - est toujours en cours de tests chez Airbus Defence & Space. Elle devrait être validée pour 2021 au plus tard.



Retrouvez un point sur les capacités tactiques de l'A400M la semaine prochaine dans l'entretien du jeudi du Journal de l'Aviation.