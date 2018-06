Le trafic d'Air France-KLM en hausse de 2,4% en mai

Le trafic passagers du groupe Air France-KLM a progressé de 2,4% en mai sur un an, mais il a reculé de 3,6% pour les marchandises, a indiqué le groupe aérien vendredi dans un communiqué. Pour les seules compagnies Air France et KLM, le trafic -exprimé en nombre de passagers transportés au kilomètre parcouru (pkt), indicateur de référence du transport aérien- a progressé de 1,6%, grâce essentiellement à la néerlandaise KLM. Le trafic de KLM exprimé en pkt a progressé de 2,8% le mois dernier, alors que pour Air France et sa filiale intérieure HOP, la progression a seulement été de 0,8%, précise le communiqué. Secouée par des mouvements sociaux, la compagnie a par ailleurs réalisé une meilleure performance sur le long courrier (+2,3%) que sur les vols court et moyen courrier (-0,8%). Par réseau long courrier, ce sont surtout les vols vers l'Amérique Latine qui ont vu leur trafic le plus progresser (+7,8%). L'Amérique du Nord a augmenté de 1,9%, l'Asie de 2,6%, les Caraïbes et l'Océan Indien de 1,1%, tandis que le trafic sur les destinations Afrique et Moyen Orient reculait de 2% le mois dernier. Autre indicateur phare, de la rentabilité celui-là, la recette unitaire au siège kilomètres offert (RSKO) hors change, de la compagnie, était "en légère baisse" le mois dernier par rapport à l'an dernier. Air France explique cette décrue par "l'impact négatif des grèves" subies par le groupe. Le mois dernier, Air France-KLM a bénéficié d'une bonne progression du trafic de sa low-cost Transavia (+8,6%), qui a transporté au total 1,6 million de passagers (+5,8%). L'activité fret a quant à elle reculé de 3,6% en tonne transportée au kilomètre parcouru (TKT) pour un taux de remplissage de 58%. Néanmoins la recette unitaire du transport de marchandises hors changes s'inscrit "en hausse" par rapport à l'an dernier, selon le groupe.