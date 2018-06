Boeing et GE Aviation se lancent dans l'ATM pour drones

La régulation des drones dans l'espace aérien national (NAS) est décidément un sujet en vogue aux Etats-Unis. Preuve de son importance croissante, de plus en plus d'industriels américains lancent des initiatives afin de prendre part aux projets de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), du Département des transports américain (US DoT) ou encore des autorités locales pour le développement de systèmes de gestion du trafic pour les drones (UTM). En ce début du mois de juin, c'est le cas de Boeing et de GE Aviation.



Le 6 juin, Boeing a annoncé que son fonds Boeing HorizonX Ventures avait investi dans la start-up Kittyhawk. Celle-ci est spécialisée dans le développement de logiciels pour drones, avec notamment la mise au point d'une solution unique à même d'assurer les opérations d'aéronefs non-pilotés de bout en bout. Elle permet de réaliser la préparation ...