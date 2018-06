Air Tahiti Nui dévoile les cabines de ses Boeing 787

La classe affaires (Poevara) sera équipée de trente fauteuils Parallel Diamond de Rockwell Collins, offrant un espace de 152 cm et transformables en lits horizontaux de 198 cm de long. Les fauteuils seront disposés en 2-2-2 et dotés d'un séparateur pour garantir davantage d'intimité. Par ailleurs, un surmatelas sera fourni pour les nuits.



© Air Tahiti Nui

La classe Premium Economy, une nouveauté chez Air Tahiti Nui, comptera 32 Z535 de Zodiac Aerospace. Espacés de 96,5cm, ils pourront s'incliner de 20 cm.



© Air Tahiti Nui

Enfin, les sièges de classe économique seront eux aussi fournis par Zodiac, avec le modèle Z300. Disposés en 3-3-3, ils permettront d'embarquer 232 passagers. Ils offrent un espace de 79 cm et, dotés d'une assise articulée, permettront aux voyageurs de s'incliner de 15 cm.



© Air Tahiti Nui

Le premier Boeing 787-9 d'Air Tahiti Nui sera livré en octobre et entrera en novembre sur la liaison entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande, marquant le vingtième anniversaire de la compagnie. Il lui permettra à cette occasion d'introduire une nouvelle livrée avec davantage de références à la culture polynésienne. Si la fleur de tiaré reste l'emblème d'Air Tahiti Nui et sera présente sur la queue de l'appareil (avec un motif imitant des ondes comme si elle venait de se poser sur l'eau), des tatouages vont couvrir une grande partie du fuselage, cachant des symboles aux significations diverses : raie manta, nuée d'oiseaux, albatros, Tiki, vagues, hameçons.



