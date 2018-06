Airbus : une nouvelle grosse commande d'A350 a été enregistrée

Airbus annonce avoir remporté une commande portant sur 15 exemplaires de l'A350-900. Cette commande a été finalisée au cours du mois de mai. Le client n'a pas été révélé.



La valeur de ce contrat s'établit à 4,76 milliards de dollars au prix catalogue de l'avionneur.



Le carnet de commandes de la famille A350 XWB comprend désormais (au 31 mai) 847 appareils : 679 A350-900 et 168 A350-1000. 174 exemplaires ont aujourd'hui été livrés.



Airbus a également révélé qu'un A330-200 avait été commandé pour un client militaire, l'appareil devant être transformé en MRTT, ainsi que 9 monocouloirs de la famille A320.



Pour les livraisons du mois de mai, l'avionneur européen aura remis 7 A350-900, 3 A330 et 41 appareils de la famille A320 (dont 22 monocouloirs remotorisés) à ses clients.



Cinq nouvelles compagnies sont devenues opératrice de la famille A320neo : Iberia, Jazeera Airways, Loong Air, Philippine Airlines et Royal Brunei Airlines.



En tenant compte des annulations, les commandes d'Airbus totalisent désormais 111 appareils depuis le début de l'année. Le backlog est constitué de 7153 avions, soit près de 9 ans de production aux cadences actuelles.