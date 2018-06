Les deux premiers A380 seront démantelés

Cela fait un an que le groupe Dr Peters cherche à donner une deuxième vie aux A380 que Singapore Airlines a retirés du service. Les deux appareils stockés à Tarbes viennent de voir tomber le couperet : ils seront démantelés. Après l'échec de négociations avec British Airways, HiFly et Iran Air sur du leasing ou de la vente, le groupe allemand a décidé de recommander à ses actionnaires d'approuver cette solution et la revente des pièces détachées.



Le travail de démantèlement sera réalisé par VAS Aero Services. Dr Peters estime que la seule revente des composants pourrait rapporter 45 millions de dollars en deux ans car les compagnies exploitantes vont en avoir besoin pour les visites de maintenance qui approchent. Le groupe souligne que les trains et les APU notamment pourraient être cédés très rapidement.



En ce qui concerne les Trent 900 de Rolls-Royce qui les équipent, Dr Peters souhaite prolonger au-delà de mars 2019 les contrats de leasing qui les couvrent. Là encore, la raison est l'augmentation du nombre de moteurs qui vont devoir passer des visites de maintenance dans les prochaines années. Les moteurs seront toutefois revendus à la fin de l'année 2020.



Cette solution sera présentée aux actionnaires du groupe allemand le 28 juin, qui devront l'approuver ou non. Les deux autres A380 anciennement exploités par Singapore Airlines (MSN5 et MSN6) ont rejoint la flotte de la société ACMI HiFly.