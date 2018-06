Le gouvernement approuve définitivement le projet de 3e piste à Londres Heathrow

Le ministre des Transports britannique Chris Grayling a annoncé le 5 juin que le gouvernement avait définitivement approuvé le projet de construction d'une troisième piste à Londres Heathrow. Cette décision ne met pas encore fin à une polémique cinquantenaire puisque la proposition doit être entérinée par le Parlement, au sein duquel un vote sera organisé dans les prochaines semaines. De quoi relancer les débats au sein de l'institution et des partis.



Le projet prévoit la construction d'une nouvelle piste au nord-ouest de celles actuellement en service afin d'augmenter de 260 000 le nombre de mouvements annuels et de 16 millions le nombre de sièges proposés sur le long-courrier d'ici 2040. Selon le projet, elle doit être opérationnelle en 2026 et provoquer des retombées économiques de 74 milliards de livres sterling.



Le projet avait été approuvé dès octobre 2016 ...