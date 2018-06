Oneworld lance son réseau de compagnies partenaires oneworld connect

Oneworld vient de lancer une nouvelle plateforme permettant à des compagnies ariennes de se rapprocher du réseau formé par les membres à par entière de l'alliance, à savoir American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LATAM, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines et SriLankan Airlines.



La première compagnie aérienne à rejoindre l'alliance en tant que partenaire de oneworld connect sera Fidji Airways.



Oneworld lance ainsi un second cercle de partenaires gravitant autour des membres de plein droit et après celui de ses compagnies affiliés (American Eagle, Cathay Dragon...). Oneworld connect fonctionnera un peu à l'image du réseau de compagnies partenaires de Star Alliance lancée en 2015.



Pour devenir partenaire oneworld connect, les compagnies devront être sponsorisées par au minimum trois membres de l'alliance. Tous les partenaires de oneworld connect seront par ailleurs tenus de maintenir la certification de sécurité IATA IOSA.



Pour les passagers, les partenaires de oneworld connect offriront une gamme de produits proche des avantages proposés par oneworld à ses voyageurs fréquents (avantages liés au statut). Les passagers pourront aussi bénéficier de gain de miles ou de point de statuts sur les vols admissibles, ainsi que la possibilité de s'enregistrer de bout en bout.