Japan Air Commuter voit plus grand avec l'ATR 72-600

ATR transforme l'essai au Japon. L'avionneur a annoncé le 5 juin que Japan Air Commuter avait décidé de convertir l'un de ses ATR 42-600 en commande en ATR 72-600. L'appareil n'attendra pas la fin de l'année avant d'aller grossir la flotte de la compagnie.



Cet ATR 72-600 va permettre à la filiale de Japan Airlines de se doter de capacités supplémentaires. Il sera en effet aménagé avec 70 places, contre 48 sur les ATR 42-600 actuellement en service. Facile à intégrer grâce à sa similarité avec son petit frère, il sera mis en service sur les routes les plus importantes de la compagnie et lui apportera ainsi davantage de flexibilité, tout en lui permettant de réduire ses coûts au siège.



Japan Air Commuter était devenue la cliente de lancement de l'ATR au Japon lors de l'édition 2015 du salon du Bourget, avec huit commandes fermes, une option et quatorze droits d'achat sur des ATR 42-600. Le premier exemplaire plus a été livré début 2017 et quatre sont en service aujourd'hui. Elle n'est pas la seule opératrice toutefois puisque Amakusa Airlines a acquis un ATR 42-600 en leasing en 2015 également.



Japan Air Commuter, qui s'apprête à fêter son 35e anniversaire en juillet, exploite également cinq Q400 de Bombardier (qui sont remplacés par les ATR) et sept Saab 340.