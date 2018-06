Safran et Boeing, partenaires pour les APU

Si constructeurs et équipementiers tendent parfois à s'affronter pour étendre leur périmètre d'activité, il arrive aussi qu'ils s'associent. C'est le cas de Boeing et Safran, qui viennent de sceller un partenariat le 4 juin. Le constructeur américain et l'équipementier français ont lancé la création d'une coentreprise qui sera dédiée à la conception, la production et le soutien après-vente de groupes auxiliaires de puissance (APU).



La nouvelle entité doit voir le jour au second semestre 2018 après avoir reçu les indispensables agréments de la part des autorités de la concurrence américaines et européennes. Son actionnariat sera réparti à part égales entre Safran et Boeing, 50 % chacun. Les deux partenaires ont précisé qu'elle serait basée aux Etats-Unis.



Les objectifs de cette coentreprise ne sont pas encore connus. Safran et Boeing annoncent juste que « ce partenariat de long terme créera une offre compétitive destinée à répondre aux besoins du marché » ou encore qu'il aura pour objectif de « développer ensemble des produits et offrir des services élargis au bénéfice des clients et, plus généralement, du secteur ».



Le plus probable est que la future société créera des APU dédiées à l'équipement des futurs Boeing. Seuls programmes actuellement en cours de développement chez Boeing, le 737 MAX et le 777X seront a priori tous équipés d'APU Honeywell. Si rien ne bouge de ce côté, il faudrait alors attendre un nouveau programme pour voir l'activité de la coentreprise se concrétiser. Peut-être s'agira-t-il alors du New Midsize Airplane (NMA, connu aussi sous le nom de Middle of the Market ou MoM).



A l'heure actuelle, Safran possède une expérience dans le domaine des APU destinées au marché des hélicoptères et des avions d'affaires, avec sa filiale Safran Power Units. Si elle équipe des modèles tel que le Global 7000 de Bombardier, son portefeuille de produits se limite pour l'instant à des turbines n'excédant pas une puissance de 500 chevaux sur arbre (shp). Ce partenariat va donc permettre au groupe Safran de franchir un cap en la matière.