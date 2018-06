L'aéroport de Nice-Côte d'Azur va s'agrandir

L'aéroport de Nice-Côte d'Azur, qui va flirter avec la barre des 14 millions de passagers en 2018 et sera à terme à 20 minutes du centre de Nice par le tramway, prévoit de s'agrandir, révèle un appel d'offre lancé cette semaine. L'extension sur deux niveaux du Terminal 2, livrable mi-2021, pourra accueillir 4 millions de passagers de plus par an selon cet appel d'offre, une information révélée à l'origine par l'hebdomadaire économique La Tribune Bulletin Côte d'Azur. Contacté par l'AFP, l'aéroport n'a pas souhaité faire de commentaire. L'aérogare agrandi, le Terminal 2.3, comporterait à terme 35 nouveaux comptoirs d'enregistrement, une zone commerciale supplémentaire de 200m2 et six salles de préembarquement, détaille l'appel d'offre. Fin mars, le nombre de passagers affichait une hausse de 10% sur les douze mois écoulés, selon l'aéroport qui a enchaîné sept années de croissance. Deuxième de France après Aéroports de Paris (Roissy et Orly), Nice dessert 117 destinations dans 40 pays, via 54 compagnies régulières. En dehors de Paris, il est le seul aéroport français à proposer une ligne quotidienne sur New York, Doha et Dubaï. En mars 2017, l'aéroport de Nice est également devenu le premier de province à être desservi par le gros porteur A380.