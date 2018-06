Les ailes de la Nouvelle-Calédonie

Située à plus de 20 heures de vol de la métropole, la Nouvelle-Calédonie est l'un des territoires les plus éloignés de la capitale française. L'archipel est toutefois doté d'une importante présence militaire, près de 1 700 personnels, réunis au sein des FANC - les Forces armées de Nouvelle-Calédonie. Les moyens aériens sont majoritairement issus de l'armée de l'air, au sein de l'escadron de transport 52 Tontouta, doté de trois hélicoptères de manoeuvre Puma et deux avions de transport Casa CN235-200. Ceux-ci sont co-localisés sur la base aérienne 186 de Nouméa-Tontouta avec deux Falcon 200 Guardian de la flottille 25F Marine nationale, rejoints à intervalles réguliers par l'Alouette III embarquée sur la frégate de surveillance Vendémiaire.



Des aéronefs en mission de service public



Avec un potentiel d'utilisation de près de 750 heures de vol par an pour les ...