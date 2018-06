Laudamotion, l'outil de Ryanair pour participer à la bataille de Vienne

Ryanair est prêt à jeter ses forces dans Laudamotion. Détenant une participation de 24,9% dans la compagnie autrichienne depuis le mois de mars, la low-cost irlandaise attend le feu vert des autorités européennes pour monter à 75% - pour juillet. Elle vient également de s'assurer une option lui permettant de racheter l'intégralité de la compagnie d'ici quatre ans. Ce faisant, elle s'est ouvert une belle porte d'entrée sur l'aéroport de Vienne, où la croissance est très prometteuse, pour combler le vide laissé par les faillites d'Air Berlin puis de Niki tout d'abord puis pour capter le dynamisme de l'Europe de l'est.



Ryanair se montre étonnamment généreuse avec Laudamotion. Elle y a investi 100 millions d'euros et est prête à lui octroyer rapidement une rallonge de 20 millions d'euros si la hausse des prix du carburant la rend nécessaire. Et ...