Airbus: Faury « à la disposition » du groupe pour la succession d'Enders

Le patron de la branche aviation civile d'Airbus, Guillaume Faury, dit être "à la disposition" du groupe pour la succession du PDG Tom Enders, dont le mandat expire début 2019, dans une interview au journal Les Echos. "Je suis à la disposition du groupe, comme je l'ai démontré en passant d'Airbus Helicopters à Airbus Commercial Aircraft, et je suis toujours prêt à faire encore plus pour le groupe. Mais c'est au conseil d'administration qu'il revient de choisir, à l'issue d'un processus qui est loin d'être achevé", a répondu M. Faury au journal, qui lui demandait s'il se sentirait prêt à assurer les fonctions de PDG du groupe. "Ils me connaissent, ils savent où me trouver... C'est à eux de décider ce qui est le mieux pour le groupe et je suis certain qu'ils sauront prendre la meilleure décision", a-t-il ajouté. "Le conseil d'administration a indiqué que la succession de Tom se fera en avril 2019. Pour l'heure, je me concentre donc sur mon travail", a-t-il précisé. Airbus avait annoncé mi-décembre le remaniement de sa direction, avec le départ en février de son numéro deux Fabrice Brégier et le non-renouvellement du mandat de Tom Enders à son expiration en 2019. Guillaume Faury, jusque-là patron de la branche hélicoptères du groupe, a remplacé Fabrice Brégier à la tête de l'aviation commerciale, sans toutefois prendre comme lui le titre de numéro deux du groupe. Le conseil d'administration d'Airbus désignera le successeur de Tom Enders à la fin de l'année 2018, et ce choix devra être entériné par l'assemblée générale 2019 des actionnaires du constructeur aéronautique, avait annoncé le groupe en mars.