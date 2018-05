Police du ciel otanienne pour le Monténégro

Le Monténégro va bénéficier d'une protection de son espace aérien à partir du 5 juin prochain. Mandatés par l'OTAN - que le Monténégro a intégré il y a un an - des chasseurs italiens et grecs vont en effet assurer une mission de police du ciel, le pays ne disposant pas de capacités en propre. Les avions italiens et grecs resteront basés dans leurs pays respectifs, mais seront d'alerte et prêts à décoller en cas d'intrusion dans l'espace aérien monténégrin.



D'autres pays européens bénéficient de cette coopération interalliée : l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, dans le cadre de la mission Baltic Air Policing, actuellement assurée par la France, le Portugal et l'Espagne ; la Slovénie, surveillée par des avions italiens ; la Roumanie, actuellement suivie par des avions britanniques.