La base aérienne 186 de Nouméa, à la croisée du Pacifique

Située à plus de 18 000 kilomètres de la métropole, la base aérienne 186 Paul Klein regroupe les moyens aériens des Forces armées de Nouvelle-Calédonie. Co-localisée avec l'aéroport de Nouméa-La Tontouta, la base est la plus jeune de l'armée de l'air, puisqu'elle a été créée en août 2011. Elle abrite deux CASA CN235 et trois Puma, ainsi que deux Falcon 200 Guardian de la Marine nationale. Le Journal de l'Aviation a pu rencontrer le colonel Dominique Tardif, commandant de la base, à l'occasion de l'exercice Croix du Sud, destiné à entraîner les forces armées en cas de catastrophe naturelle.