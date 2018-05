Airbus Helicopters s'implante en Ukraine

Le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé le 29 mai la conclusion d'un contrat de 555 millions d'euros pour la vente d'hélicoptères à l'Ukraine. L'accord a été signé par Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État auprès du ministre Bruno Le Maire, et le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov.



L'Ukraine devrait ainsi se doter de 55 hélicoptères, issus des familles H145, H125 et H225 d'Airbus Helicopters, en version civile. Les appareils seront destinés aux missions de sécurité intérieure, contrôle de frontières, forces de police, services d'urgence.



Le contrat prévoit par ailleurs une implantation d'Airbus Helicopters en Ukraine, ...