Günter Scherer, l'un des pionniers d'Airbus, est décédé

Günter Scherer, l'un des cinq membres de l'équipage d'essai du tout premier A300 s'est éteint le 26 mai dernier à Toulouse à l'âge de 85 ans. Il avait consacré toute sa vie à l'aviation et aux essais en vol.



Günter Scherer était l'ingénieur navigant d'essais du premier vol du prototype de l'A300, l'A300B1, le 28 octobre 1972, au côté de Bernard Ziegler, Max Fischl, Romeo Zinzoni et Pierre Caneill.



« Günter fut un pionnier d'Airbus, un fervent défenseur de la coopération franco-allemande et européenne dans notre secteur industriel. Il fut ainsi l'un des piliers d'Airbus et il demeurera longtemps dans nos mémoires » a déclaré Tom Enders, le CEO d'Airbus.



Günter Scherer était originaire de la ville de Duisbourg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Après obtention d'un diplôme d'ingénieur à l'Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle (RWTH Aachen), Il a débuté sa carrière à Brême chez le constructeur aéronautique VFW (Vereinigte Flugtechnische Werke).



Un an plus tard, il a été affecté à l'avion de transport militaire franco-allemand C-160 Transall. Pour ce faire, il a d'ailleurs été l'un des tout premiers Allemands à être diplômé par l'EPNER (École du Personnel Navigant d'Essais et de Réception) en 1961.



Il jouera ensuite un rôle décisif pour la réussite du développement et des essais en vol des programmes A300, A310 puis A320.