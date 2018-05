 EBACE 2018 : Les gros-porteurs d'Airbus ACJ s'offrent une nouvelle cabine

La première d'entre elles est un nouveau concept de cabine pour ses avions VVIP à fuselage large dérivés de l'A330neo (ACJ330neo), mais qui pourra aussi être proposé sur l'ACJ350. Baptisée Harmony, cette cabine se veut tout en rondeur et privilégie l'espace. « L'Espace, c'est le nouveau luxe » annonce Benoit Defforge, le Président d'Airbus Corporate Jets qui rappelle que le rayon d'action de ce type d'appareil est exceptionnel.



Le concept s'inspire d'ailleurs par certains aspects de la cabine Airspace lancée par l'A330neo et qui s'étend désormais progressivement à toute la gamme Airbus. « D'habitude, tout est plutôt carré sur ce type d'avion, mais ici c'est une nouvelle limite qui tombe ».



Harmony adopte un design utilisant des cercles concentriques, à l'image des ondulations sur un étang par exemple. La cabine comprend un appartement privatif (chambre avec bureau et salle de bain), un salon avec des tables rondes et un espace de conférence, puis quatre chambres VIP avec bureau transformable en lit, une salle de bain avec douche, puis enfin des sièges pour les accompagnants avec une cuisine à l'arrière.





Image © Airbus

Une autre innovation particulièrement originale est sans doute le globe holographique qui vient se poser dans la zone d'accueil en porte 2 (photo), une innovation qui s'inspire de la géovision mais qui n'est pas encore certifiée concède cependant Benoit Defforge.



Pour ce qui plus généralement de l'aménagement intérieur de l'ACJ350 XWB (autonomie de plus de 22 heures), Airbus a annoncé qu'il avait déjà qualifié trois prestataires pour l'aménagement intérieur de l'appareil, à savoir AMAC Aerospace (Bâle), Jet Aviation (toujours à Bâle) et Lufthansa Technik (Hambourg). Pour Benoit Defforge, ces trois centres de complétions sont désormais aptes à répondre aux problématiques d'aménagements du nouveau long-courrier d'Airbus, en particulier avec les spécificités de son fuselage carbone et métal.





Benoit Defforge, lors de la présentation d'ACJ à Genève. Photo © Le Journal de l'Aviation

Airbus Corporate Jets a également annoncé qu'une nouvelle solution de connectivité en bande Ka allait être proposée sur les appareils ACJ319, ACJ320, ACJ321, notamment pour répondre au besoin des avions opérés en Chine. Cette solution, développée en partenariat avec Aircom Pacific et baptisée Aerkomm K++ sera disponible avec les critères de certification FAA et EASA et sera validée par la CAAC.



Enfin, la conférence d'Airbus ACJ était également combinée à celle d'Airbus Helicopters Corporate (ACH) à Genève, l'activité dédiée d'Airbus Helicopters qui avait été lancée il y a tout juste un an lors de l'édition 2017 d'EBACE. ACH a vendu 58 machines l'année dernière (sur les 350 hélicoptères vendus par l'hélicoptériste européen). Frédéric Lemos, le Directeur d'ACH a notamment mis l'accent sur les versions VIP du nouveau H160 (ACH160), un appareil déjà commandé à 5 exemplaires. La version Stylence devrait être disponible en 2020 et la version haut de gamme Exclusive un an plus tard.



ACH vient d'ailleurs de profiter du salon de Genève pour livrer son premier ACH130, un appareil aménagé en configuration Stylence et destiné à un client non dévoilé, mais qui sera opéré par Monacair.

