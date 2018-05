TrueNoord acquiert deux Embraer 190

La société de leasing TrueNoord a annoncé le 29 mai avoir conclu un nouvel accord avec GECAS pour racheter deux Embraer 190, actuellement en service auprès de Mandarin Airlines. Il porte à dix-sept le nombre d'E190 dans le portefeuille de la société, après qu'un accord similaire a été signé le mois dernier, déjà avec GECAS, pour trois E-Jets.



L'avantage pour TrueNoord est de gagner une position en Asie. « Nous identifions une multitude d'opportunités dans la région de l'est de l'Asie, avec les opérateurs actuels, de nouvelles compagnies et de nouveaux preneurs à bail. Nous connaissons la complexité de sa géographie, qui nécessite le recours au transport aérien pour assurer la croissance économique et les connexions intercommunautaires. Nous continuerons à développer notre portefeuille d'avions pour servir les opérateurs, comme Mandarin Airlines », explique Anne-Bart Tieleman, la CEO de TrueNoord.



La flotte du loueur est en effet très européenne - avec des E190, CRJ200 et ATR exploités en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en Espagne et en Estonie - seuls cinq E190 étant utilisés hors du continent, au Mexique et au Kazakhstan.



Avec cette nouvelle acquisition, TrueNoord ne dévie pas de sa stratégie, qui consiste à acquérir des avions régionaux relativement jeunes dont les contrats de leasing ont encore une durée importante.