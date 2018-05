Serge Dassault nous a quitté

Serge Dassault s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Chef d'entreprise passionné et visionnaire, il était une personnalité indissociable de l'industrie aéronautique française qui l'aura accompagnée toute sa vie.



Ce que l'on retiendra tous, c'est que c'est lui qui avait lancé les prospections commerciales du Mystère 20, ancêtre de la gamme Falcon, lors d'un salon de la NBAA, alors que l'aviation d'affaires n'en était qu'à ses balbutiements.



C'est encore Serge Dassault qui prépara le successeur du Mirage, alors que le bloc soviétique s'effondrait et que toute la défense aérienne européenne semblait acquise aux seuls avionneurs américains.



C'est finalement Serge Dassault qui veillera à ce que l'entreprise familiale reste indépendante en préservant une particularité unique et enviée, celle de sa dualité civile et militaire.



Ce que je retiendrai pour ma part, c'est l'homme au regard pétillant lorsqu'il parlait de son dernier Falcon, c'est l'homme sans doute un peu taquin quand il parlait de la concurrence, c'est enfin l'homme touchant lorsqu'il citait son père Marcel.



Aujourd'hui il entre à son tour dans la légende.