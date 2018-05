L'Union européenne et l'OTAN ont exhorté vendredi la Russie à "reconnaître sa responsabilité" dans la catastrophe du vol MH17 abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine en 2014. Dans un communiqué, la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, appelle la Fédération russe "à reconnaître sa responsabilité et à coopérer pleinement avec tous les efforts visant à établir l'imputabilité" de la destruction de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines. Dans un communiqué séparé, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a lui aussi demandé à la Russie "d'accepter la responsabilité" de la catastrophe et de "coopérer pleinement" à l'enquête internationale. "Ceux qui sont responsables doivent rendre des comptes", a ajouté le chef de l'Alliance atlantique. Les enquêteurs internationaux ont affirmé jeudi que le missile qui avait abattu le vol MH17 provenait d'une unité militaire russe, sans toutefois dire qui l'avait tiré. Les enquêteurs "ont conclu que le Bouk-Telar (système de missiles anti-aérien de conception russe et soviétique, ndlr) qui a abattu le MH17 provenait de la 53e brigade anti-aérienne basée à Koursk, en Russie", a précisé l'enquêteur néerlandais Wilbert Paulissen. Moscou nie son implication dans le drame.