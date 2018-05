Figeac Aéro inaugure son usine mexicaine

Figeac Aéro tient désormais ses installations définitives au Mexique. Le sous-traitant français a inauguré son nouveau site de production à Hermosillo (état de Sonora) le 25 mai. Couvrant une surface de 8 500 m² et situé sur un terrain de trois hectares, il emploie déjà plus de 160 personnes.



Figeac Aéro avait débuté la production au Mexique dès la fin de l'année 2015, mais dans un site provisoire. Désormais, l'industriel est installé et pour de bon. Environ 20 millions d'euros on été investis jusqu'à présent dans cette unité de production, dédiée aux pièces élémentaires en alliages légers et métaux ...