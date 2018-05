Le 1er Airbus A380 d'ANA sort du hangar d'assemblage

L'A380 d'All Nippon Airways (ANA) prend forme. Entré en assemblage en avril, le Super Jumbo a désormais son fuselage de prêt. Il a changé de station le 25 mai pour recevoir ses moteurs, son poste de pilotage et subir des tests de puissance électrique et hydraulique et du système d'air conditionné.



Cet A380, qui portera l'immatriculation JA381A, est attendu par la compagnie japonaise au printemps 2019. Il sera aménagé en configuration quadriclasse de 520 places, les classes première (huit suites), affaires (56 fauteuils) et premium economy (73 sièges) étant rassemblées au pont supérieur et la classe économique (383 sièges) remplissant le pont principal.



ANA proposera un produit très spécifique sur l'appareil, ce qui se traduira en classe économique par la possibilité de réserver le produit Couchii, des sièges dotés de repose-jambes relevables pour transformer un groupe de trois ou quatre sièges en lit (avec l'ajout d'un matelas), situés à l'arrière de l'appareil.



ANA attend trois A380 d'une commande conclue en 2016. Ils seront tous affectés à la desserte de la liaison entre Tokyo et Honolulu, très touristique et demandée à la fois par les familles et les couples partant en lune de miel. Ils auront une livrée spéciale « Flying Honu », avec une tortue, chacun d'une couleur différente.



Airbus souligne qu'ANA est la première cliente du Super Jumbo au Japon. Elle avait passé sa commande en janvier 2016, après qu'Airbus a décidé d'annuler celle de sa consoeur Skymark, conclue en 2014 mais qu'elle n'était pas en capacité d'honorer.