ADP Ingénierie participe à l'extension de l'aéroport de Sharjah

Le groupe ADP a réussi à s'imposer à Sharjah. Sa filiale Ingénierie a remporté un contrat lui confiant la conception et la supervision des travaux d'expansion de l'aéroport. Ces travaux devraient débuter l'année prochaine.



Il s'agit d'un contrat d'une valeur de 15 millions d'euros pour ADP Ingénierie, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de modernisation plus global. Le concept présenté par le groupe français doit porter les capacités de la plateforme de 11 à 17,5 millions de passagers par an, soutenant ainsi l'expansion d'Air Arabia, qui s'en sert de base.



Les travaux seront par ailleurs l'occasion de réorganiser les flux passagers et d'ajouter de nouveaux postes avions.



Le Groupe ADP rappelle qu'il est très bien implanté dans la région, ayant participé à plusieurs projets aéroportuaires à Dubaï (extensions de Dubai International et tour de contrôle d'Al Maktoum), Abou Dhabi, Doha, 0 Oman (Mascate) et en Arabie Saoudite (Jeddah, Médine).