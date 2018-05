Iran : sanctions américaines contre un réseau d'assistance à des compagnies aériennes

Les Etats-Unis ont imposé jeudi des sanctions contre un réseau d'assistance technique et financière à des compagnies aériennes iraniennes placées sur la liste noire américaine pour "soutien au terrorisme".

Ces sanctions "s'appuient sur la décision" prise par Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 "et de commencer à rétablir les sanctions américaines levées dans le cadre de cet accord", a précisé le département du Trésor dans un communiqué.

Elles ciblent un secteur important de l'économie iranienne. L'industrie nationale du transport aérien espérait moderniser sa flotte vétuste après la signature de l'accord et la levée d'un embargo américain datant de 1995.

Les mesures visent en particulier trois individus et six entités accusés de fournir des pièces détachées d'origine américaine et soumises à une autorisation d'exportation ainsi que des services à quatre compagnies aériennes iraniennes déjà placées sur la liste des sanctions. Parmi elles figure Mahan Air, la plus importante après Iran Air et qui dispose de la flotte la plus moderne.

En cela, les personnes et entités sanctionnées "permettent au régime iranien de transporter des armes, des combattants et de l'argent pour leurs supplétifs, dont le (mouvement chiite libanais) Hezbollah, et de soutenir le régime brutal" de Bachar al-Assad en Syrie, a souligné le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, cité dans le communiqué.

Le Trésor menace également de sanctions tout pays ou société qui fournirait à 31 avions de ces compagnies des autorisations d'atterrissage ou des services, comme la restauration à bord.

Mahan Air, basée à Téhéran, avait été mise sur la liste noire américaine fin 2011 parce qu'elle apportait un soutien matériel et technique à la Force al-Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution islamique, considérée par Washington comme une organisation terroriste.