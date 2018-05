Pratt & Whitney poursuit son développement à Palm Beach

Pratt & Whitney se plaît bien sous le soleil de Floride. Le motoriste américain, filiale du groupe UTC, a annoncé un nouvel agrandissement sur son site de West Palm Beach, le 23 mai. Il va investir jusqu'à 100 millions de dollars pour y soutenir le développement de ses activités militaires, notamment autour du moteur F135, qui équipe l'avion de combat F-35.



Avec cet investissement, Pratt & Whitney entend étendre son campus, mais aussi acquérir « de nouveaux équipements nécessaires à la production, l'ingénierie et le développement de nouvelles technologies ». Cela devrait permettre de créer 215 postes hautement qualifiés sur ce site qui emploie déjà 1 300 personnes, selon Dave Carter, vice-président en charge de l'Ingénierie.



Le programme F135 devrait être l'un des principaux bénéficiaires de cet investissement. West Palm Beach accueille en effet une des deux chaînes de production du moteur, l'autre se trouvant à Middletown, dans le Connecticut. Le site comprend également le centre d'essais du F135, où sont donc testées ses futures améliorations.



Site historique de Pratt & Whitney, ouvert en 1958, West Palm Beach connaît un fort développement avec 188 millions de dollars investis depuis le début des années 2000. L'un des chantiers les plus significatifs est l'ouverture en 2014 d'un nouveau centre de 9 000 m², dédié à la production de moteurs de nouvelle génération : le PW1100G-JM côté civil, et le F135 côté militaire. Le motoriste avait pour cela dépensé 63 millions de dollars.



Cet annonce intervient alors que UTC vient d'annoncer un large plan d'investissements sur les cinq prochaines années aux Etats-Unis. Le groupe veut investir 15 milliards de dollars jusqu'en 2022, dont 9 milliards dans la R&D et le reste de dépenses en immobilisations pour développer et moderniser ses différents sites. Cela devrait conduire à l'embauche de 35 000 personnes. Pratt & Whitney sera l'un des principaux bénéficiaires au vu des premiers investissements annoncés.