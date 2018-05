Bangkok Airways se rapproche d'une décision pour le renouvellement de sa flotte de monocouloirs

Le président de Bangkok Airways, Puttipong Prasattong-Osoth, a réaffirmé que la compagnie comptait passer une commande de monocouloirs pour renouveler sa flotte. Il a souligné que celle-ci serait conclue avec Boeing, Airbus ou Bombardier, n'excluant donc pas de devenir l'un des premiers clients du CSeries après le rachat du programme par Airbus.



Si le processus est amorcé depuis la fin de l'année dernière, Bangkok Airways est actuellement en train de définir le cahier des charges de son nouvel appareil et devrait faire son choix d'ici la fin de l'année. L'objectif est de réduire ses coûts opérationnels.



Actuellement, la compagnie exploite une flotte composée de six ATR72-500, neuf ATR72-600, quatorze A319 et neuf A320, et a jusqu'à présent été très fidèle au groupe Airbus - dont elle est également cliente dans les services, avec Skywise.