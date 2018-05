Les îles du Pacifique s'entraînent à réagir aux catastrophes naturelles

Principal point d'appui des forces aéroterrestres dans le Pacifique, avec la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie est actuellement le théâtre d'un exercice biennal interarmées et interalliés de grande ampleur. Baptisé Croix du Sud, l'entraînement a pour but d'organiser une réponse coordonnée de sécurisation de terrain et d'évacuation de ressortissants, selon un scénario préparé depuis un an.



Avec 1 900 personnels impliqués, venant de 10 pays différents (France, Australie, Nouvelle-Zélande, Tonga, Vanuatu, Fidji, Papouasie Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni, États-Unis, ainsi que deux pays observateurs, l'Indonésie et le Chili), l'exercice Croix du Sud atteint cette année une ampleur inégalée depuis ses débuts. Parmi les moyens aériens déployés, outre les deux Puma et les trois Casa CN235 de la BA 186 de Tontouta, les deux Guardian de la Marine nationale et un Casa supplémentaire venu en renfort de Tahiti, deux NH90 et un C-130 néo-zélandais, ainsi qu'un C-27J Spartan et un King Air australiens.



Divisée en trois zones, la Nouvelle-Calédonie est ainsi le théâtre depuis le weekend d'une situation bien connue dans le Pacifique : la dévastation du territoire nord par un tsunami, suivi d'une sécheresse, avec les conséquences associées, famine, pillages. Devenu zone de non-droit, le nord fait l'objet d'une résolution de l'ONU, établissant une coalition pour rétablir la sécurité. Les moyens situés au sud doivent donc rejoindre le nord, en évitant le centre de l'île, déterminé comme zone hostile.



Parmi les missions à effectuer pendant une longue semaine, aussi bien par les moyens aériens que terrestres et maritimes : reconnaissance de zone, montage de camp, lutte contre la menace, actions civilo-militaires et évacuations de ressortissants. L'exercice a ainsi débuté le 19 mai par le transport de troupes par hélicoptères pour aller reconnaître la zone de Koumac au nord, afin de pouvoir assurer dès le 20 mai au petit matin un largage de parachutistes venus assurer entre autres le débarquement de matériels depuis le TCD HMAS Choules de la Royal Australian Navy. L'action militaire se poursuit avec la montée en puissance du camp et les évacuations de ressortissants. Elle s'achèvera le 24 mai.