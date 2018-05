Le CRJ200 SF d'AEI reçoit sa certification européenne

Les CRJ200 SF peuvent désormais opérer en Europe. Aeronautical Engineers (AEI) a célébré le 14 mai l'obtention d'un certificat de type supplémentaire (STC) de la part de l'EASA pour son programme de conversion de CRJ200 de Bombardier en avion cargo. Celui-ci est déjà lancé et opérationnel aux Etats-Unis, depuis l'obtention du STC de la FAA fin 2016.



Depuis, le programme a enregistré des engagements pour la conversion de plus de 45 appareils. Six chantiers sont en cours pour différents clients. Les modifications incluent le perçage d'une porte cargo de 1,78 m x 2,39 m, l'installation d'un système de chargement ...