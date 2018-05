Dernière ligne droite pour le meeting de la Ferté-Alais

J-4 avant le traditionnel meeting de la Ferté Alais. La 46ème édition du temps des hélices se tiendra les 19 et 20 mai prochain sur l'aérodrome de Cerny. En cette année 2018, l'accent sera mis sur le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale, notamment avec un tableau symbolisant les 100 ans de la chasse française, réunissant le seul Spad XIII encore état de vol et un Rafale.



Si Joon a annulé participation d'un de ses A340, en revanche, le Swiss Hornet Solo Display - attendu l'année dernière mais non présent finalement - fera bien une démonstration dans le ciel francilien. Les L-39C de la Breitling Jet Team seront présents le samedi, la Patrouille de France le dimanche. L'Équipe de voltige de l'armée de l'air sera également bien évidemment du spectacle.



Parmi les aéronefs militaires, le traditionnel Rafale Solo Display, piloté par le nouveau présentateur « Babouc », mais également deux tableaux atypiques, l'un réunissant un Corsair et des Rafale Marine, l'autre le F/A-18 suisse et un Morane Saulnier MS-406.