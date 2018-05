WOW Air vise l'Asie

WOW Air ajoute un nouveau continent à son réseau. La low-cost islandaise a confirmé le 15 mai qu'elle allait desservir New Delhi à partir du mois de décembre. La liaison avec Reykjavik sera initialement assurée trois fois par semaine en A330neo.



La compagnie souhaite ainsi faire de l'Islande « la Dubaï du Nord », comme le décrit Skúli Mogensen, son fondateur et président. Ayant déjà réussi à créer un hub entre les Etats-Unis et l'Europe en quelques années, il souhaite réitérer l'expérience entre l'Amérique du Nord et l'Asie et insiste particulièrement sur cette opportunité offerte aux voyageurs américains de se rendre en Inde, via Reykjavik.



Pour lui, c'est désormais en Asie que se fera la part la plus importante de la croissance de WOW Air dans les prochaines années. Il compte la rendre aussi rapide que celle en Amérique du Nord, où la compagnie est passée de deux à quatorze destinations en l'espace de trois ans. L'objectif est ainsi d'atteindre cette quinzaine de destinations en Asie en quelques années.



Cela va supposer une augmentation de la flotte long-courrier. Actuellement, WOW Air exploite une flotte essentiellement composée d'Airbus de la famille A320 (deux A320, un A320neo, douze A321 et un A321neo), ainsi que trois A330-300 pour ses vols les plus longs. Elle attend toutefois quatre A330neo d'ici la fin de l'année - ainsi qu'unA321neo supplémentaire.



Par ailleurs, la compagnie envisage l'ouverture d'une autre base hors d'Islande pour réduire son exposition à la saisonnalité de ses opérations.