Une première pour les ambassadeurs de l'armée de l'air

Première » de la Patrouille de France s'est enrichie cette année, avec la participation de l'ensemble des ambassadeurs de l'armée de l'air à un spectacle aérien, présidé par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Le général André Lanata a ainsi pu assister au vol en formation de l'équipe parachutiste, aux démonstrations tactiques d'un A400M de l'escadron de transport 1/61 Touraine, avant de valider le programme 2018 de la PAF, suivie de près par l'Alphajet Solo Display, des Couteau Delta, du Rafale Solo Display et de l'Équipe de voltige. La météo plutôt menaçante a occasionné quelques ajustements de programme mais n'a pas entravé la démonstration « beau temps » de la PAF.



Ouvrant le bal, l'A400M, venu d'Istres, a effectué une démonstration de quelques unes de ses capacités tactiques. Une première pour l'avion de transport, qui fait à présent officiellement partie de la famille des ambassadeurs de l'armée de l'air. « C'est un équipement qui a des capacités opérationnelles extrêmement intéressantes, il était temps de les montrer », a déclaré le général Lanata. « A la différence d'Airbus, qui montre les capacités aéronautiques de l'avion, nous cherchons pour notre part à inscrire ces capacités aéronautiques dans leur vocation opérationnelle », poursuit-il, évoquant le poser sur terrain sommaire, des manoeuvres de soustraction à la menace ou encore une prise d'assaut de terrain.





Image © Helen Chachaty - Tous droits réservés



« Il s'agit de présenter nos capacités, de promouvoir nos savoir-faire opérationnels et nos équipements », a déclaré le CEMAA, qui a loué la prestation « très propre et très technique pour une première » de la Patrouille de France. Un ancien leader de la PAF a quant à lui noté « un petit travail au niveau du positionnement ». « A partir du 14 juillet, ils seront encore plus à l'aise », prédit-il. La prestation semble tout de même avoir été appréciée, avec, entre autres, une double boucle verticale synchronisée, présentée pour la première fois depuis les années 1980.



A l'issue de la présentation, à laquelle ont assisté quelques 3 000 personnes, le CEMAA a effectué le traditionnel passage en revue des ambassadeurs, au garde à vous non loin des avions, avant la non moins traditionnelle photo de groupe. « Derrière tout ceci, il y a la performance des ailes militaires françaises », conclut le général Lanata.





Les Couteau Delta. Image © Helen Chachaty - Tous droits réservés





L'EVAA en démonstration synchronisée. Image © Helen Chachaty - Tous droits réservés





Le Rafale Solo Display et sa nouvelle livrée. Image © Helen Chachaty - Tous droits réservés La tradition de la «» de la Patrouille de France s'est enrichie cette année, avec la participation de l'ensemble des ambassadeurs de l'armée de l'air à un spectacle aérien, présidé par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Le général André Lanata a ainsi pu assister au vol en formation de l'équipe parachutiste, aux démonstrations tactiques d'un A400M de l'escadron de transport 1/61 Touraine, avant de valider le programme 2018 de la PAF, suivie de près par l'Alphajet Solo Display, des Couteau Delta, du Rafale Solo Display et de l'Équipe de voltige. La météo plutôt menaçante a occasionné quelques ajustements de programme mais n'a pas entravé la démonstration «» de la PAF.Ouvrant le bal, l'A400M, venu d'Istres, a effectué une démonstration de quelques unes de ses capacités tactiques. Une première pour l'avion de transport, qui fait à présent officiellement partie de la famille des ambassadeurs de l'armée de l'air. «», a déclaré le général Lanata. «», poursuit-il, évoquant le poser sur terrain sommaire, des manoeuvres de soustraction à la menace ou encore une prise d'assaut de terrain.», a déclaré le CEMAA, qui a loué la prestation «» de la Patrouille de France. Un ancien leader de la PAF a quant à lui noté «». «», prédit-il. La prestation semble tout de même avoir été appréciée, avec, entre autres, une double boucle verticale synchronisée, présentée pour la première fois depuis les années 1980.A l'issue de la présentation, à laquelle ont assisté quelques 3 000 personnes, le CEMAA a effectué le traditionnel passage en revue des ambassadeurs, au garde à vous non loin des avions, avant la non moins traditionnelle photo de groupe. «», conclut le général Lanata.